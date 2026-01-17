(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Elisabetta Cocciaretto festeggia a Hobart il secondo titolo WTA in carriera. Nella notte italiana la marchigiana, numero 80 del mondo, ha battuto in finale 64 64 la teenager statunitense Iva Jovic, n.30 del ranking e terza favorita del seeding. E' diventata così la seconda italiana dopo Rita Grande 25 anni fa nell'albo d'oro dell'"Hobart International", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari andato scena sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia), trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. E' anche la quarta italiana a imporsi nel torneo, ultimo appuntamento - insieme ad Adelaide - per rifinire la preparazione in vista dell'Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta domenica a Melbourne Park, dopo Mona Barthel (2012), Garbiñe Muguruza (2014) e Lauren Davis che ha sconfitto proprio Cocciaretto in finale nel 2023. L'azzurra ha conquistato il secondo titolo Wta, dopo quello vinto a Losanna nel 2023, contro la francese Clara Burel, alla terza finale nel circuito maggiore. Tra l'azzurra e la 18enne californiana di Torrance non c'erano precedenti. La giovane americana ha disputato la seconda finale in carriera dopo quella raggiunta nel "500" di Guadalajara lo scorso settembre (quando poi ha conquistato il suo primo trofeo WTA). (ANSA).