(ANSA) - ROMA, 22 SET - Temperature in calo su tutta l'Italia e rovesci al Meridione. Sono queste le previsioni annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nella giornata odierna - afferma - l'afflusso di correnti da nord-est determinerà un primo calo delle temperature massime, stimato tra i 3 e i 4°C al Nord e lungo il versante adriatico. I valori rientreranno progressivamente nelle medie climatiche del periodo". L'ingresso di aria fresca in quota favorirà la formazione di temporali locali sulla Calabria, sulla Sicilia orientale e sul settore del Cilento. Sul resto del Paese prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con valori termici temperati lungo la fascia tirrenica. Domani il tempo sarà in gran parte soleggiato con temperature adeguate alla stagione e residua instabilità confinata alle Isole Maggiori e alla Calabria. Venerdì, un fronte d'aria fresca creerà instabilità lungo la fascia adriatica fino al Meridione, con piogge e temporali anche di moderata intensità e un rinforzo della ventilazione. Infine nel corso del weekend l'impulso instabile si muoverà verso il Basso Ionio, lasciando residui e occasionali rovesci sulle estreme regioni meridionali. Contemporaneamente, a partire dal Centro-Nord, si assisterà al riconsolidamento dell'Anticiclone delle Azzorre, che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio: - Martedì 22. Al Nord: poco nuvoloso, temperature in calo. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud e sulle Isole: instabilità sparsa su Sicilia e Calabria. - Mercoledì 23. Al Nord: soleggiato, clima mite. Al Centro: tempo stabile, temperature in calo. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Sardegna, Calabria e Sicilia. - Giovedì 24. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: isolata instabilità. Al Sud e sulle Isole: alcune piogge su Sardegna e Sicilia. Tendenza: transito di un fronte instabile venerdì 25 con piogge al Centro-Sud. (ANSA).