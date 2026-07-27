(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "I danni sono ingenti. Il milione è una primissima stima. Adesso abbiamo visto che tra le cose bruciate, che sono andate quindi perdute, ci sono anche tutte le centraline ambientali, quindi i danni potrebbero essere superiori se si dovessero verificare delle problematiche ambientali che verificheremo con gli enti competenti, quindi con Arpa Piemonte. E poi ci saranno le tempistiche del ripristino, che evidentemente non sono state contate nei danni fisici". Così Maurizio Bufalini, direttore generale di Telt, al termine del sopralluogo nel cantiere Tav di Chiomonte attaccato sabato scorso. (ANSA).