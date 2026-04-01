(ANSA) - ROMA, 01 APR - Mundys e Partners Group, azionisti di Telepass, dopo aver valutato quattro offerte non vincolanti per la cessione del 100% della società hanno deciso di mantenere le proprie partecipazioni (Mundys 51%, Partners Group 49%) e quindi di non procedere con la vendita. Nonostante una partecipata risposta del mercato al processo di cessione, con le quattro, la decisione di non cedere Telepass è stata presa alla luce degli ultimi risultati finanziari molto positivi conseguiti dall'azienda. Il piano futuro potrebbe inoltre prevedere una quotazione in Borsa. Lo indicano fondi vicini alla holding infrastrutturale. (ANSA).