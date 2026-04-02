(ANSA) - ROMA, 02 APR - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, "per uno scambio di valutazioni sulla situazione di sicurezza nello Stretto di Hormuz". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "nel sottolineare l'interesse della comunità internazionale alla piena tutela della libertà di navigazione, Meloni e Starmer hanno concordato di mantenere un costante coordinamento per iniziative volte alla de-escalation e a garanzia della sicurezza delle rotte commerciali nell'area". (ANSA).