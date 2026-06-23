(ANSA) - TEHERAN, 23 GIU - L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri. "Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e non prevediamo che l'agenzia ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati dall'aggressione militare americana e sionista", ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. (ANSA).