(ANSA) - TEHERAN, 19 GIU - Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che i colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle "linee rosse" di Teheran. "Come abbiamo dimostrato nel corso dei negoziati passati, siamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite e nel perseguire gli interessi della nazione iraniana", ha affermato Ghalibaf in dichiarazioni pubblicate dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. "Se il nemico cerca di eccedere, abbiamo dimostrato di avere il dito sul grilletto e non esiteremo a dare una risposta schiacciante al nemico". (ANSA).