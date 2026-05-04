(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi e entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco". Lo ha dichiarato il comandante del quartier generale centrale iraniano di Hazrat Khatam al-Anbiya, riportato dall'agenzia Tasnim su X, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a guidare le navi attraverso il canale da oggi. "La sicurezza dello stretto di Hormuz è sotto il controllo dell'Iran e in ogni circostanza qualsiasi movimento sicuro deve avvenire in coordinamento con l'Iran" ha aggiunto Ali Abdollahi. (ANSA).