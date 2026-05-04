(ANSA) - ROMA, 04 MAG - L'Iran ha affermato di aver impedito a una nave da guerra statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito la nave da guerra vicino all'isola di Jask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Inoltre, secondo la tv di stato, la marina iraniana ha affermato di aver impedito l'ingresso di navi da guerra statunitensi nello stretto di Hormuz. (ANSA).