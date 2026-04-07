(ANSA-AFP) - TEHERAN, 07 APR - I media iraniani riferiscono che 18 persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise in attacchi nella provincia di Alborz, vicino alla capitale, citando il vice governatore della provincia, secondo cui gli attacchi statunitensi e israeliani hanno colpito aree residenziali e "la morte di 18 nostri concittadini è stata confermata, tra cui due bambini piccoli". Lo riportano il sito web della magistratura Mizan Online e l'agenzia di stampa Fars. Ventiquattro persone sono rimaste ferite nell'attacco, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha aggiunto il vice governatore. Il governo iraniano non ha diffuso negli ultimi giorni un bilancio complessivo aggiornato delle vittime della guerra. L'agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana) ha dichiarato che almeno 3.600 persone erano state uccise, di cui almeno 248 bambini. (ANSA-AFP).