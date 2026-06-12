(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il tasso di occupazione salito al 62,7% (+0,2 punti in tre mesi) nel primo trimestre dell'anno risulta il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali dell'Istat (partite nel 2004), mentre il tasso di disoccupazione sceso al 5,3% (-0,4% punti sul trimestre precedente) è il livello più basso sempre dall'inizio delle relative serie storiche. E' quanto risulta dalle tabelle Istat. Il tasso di inattività salito al 33,7% (+0,1 punti) rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. Nei dati provvisori di aprile il tasso di occupazione è salito al 63,1% e quello di disoccupazione è sceso al 5,1%. (ANSA).