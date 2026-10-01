(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5mila unità su luglio e crescono di 291mila unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro, con 48mila unità in più sul mese e 129mila in più sull'anno. La crescita dei disoccupati è legata all'aumento delle persone che entrano nel mercato. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuiscono di 21mila unità sul mese e di 381mila unità sull'anno e il tasso di inattività cala e tocca il minimo storico da 22 anni al 32,7%. Gli occupati sono 24 milioni 352mila mentre i disoccupati sono 1 milione 591mila. Gli inattivi sono 12 milioni 124mila. Il tasso di occupazione scende al 63,0% (-0,1 punti sul mese) mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2% (+0,2 punti sul mese). (ANSA).