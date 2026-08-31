(ANSA) - TRIESTE, 31 AGO - Ha fatto tappa a Trieste ieri e oggi la carovana per la pace Peace Walk to Jerusalem, un cammino che attraversa 24 paesi, partito dalla Spagna a gennaio, e che punta ad arrivare a Gerusalemme nella primavera 2027. Lungo il percorso, nei mesi scorsi, varie persone si sono aggiunte al gruppo da diversi Paesi, tra cui Olanda, Belgio, Francia, Polonia, Germania, Svizzera e Austria. Alcuni hanno affrontato solo un piccolo tratto, altri tragitti più impegnativi. Oggi a Trieste sono arrivati anche alcuni partecipanti partiti da Amsterdam e da alcune zone della Germania. Ad accoglierli, in centro città, un'iniziativa del Comitato Pace, convivenza e solidarietà "Danilo Dolci", che ha organizzato un itinerario "per commemorare le vittime del nazifascismo a Trieste - hanno spiegato dal Comitato - e per raggiungere piazza Libertà, dove insieme all'associazione Linea d'Ombra, che si occupa dell'accoglienza dei migranti, vogliamo parlare ancora una volta di pace". In Friuli Venezia Giulia la carovana di Peace Walk to Jerusalem ha già fatto tappa il 27 agosto a Lignano Sabbiadoro, il 28 agosto a Grado, il 29 a Monfalcone. Domani si sposterà in Slovenia, con prima destinazione Capodistria. (ANSA).