(ANSA) - PESARO, 05 NOV - Un camionista è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tratto marchigiano dell'autostrada A14, direzione sud, tra Pesaro e Fano: si è verificato un violentissimo tamponamento tra due autoarticolati e il conducente di uno dei mezzi è morto. L'altro camionista è stato trasferito in ospedale a Pesaro per accertamenti. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 al km 163. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Presenti anche il personale sanitario e due pattuglie della Polizia Autostradale. (ANSA).