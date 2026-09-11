(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Traffico bloccato tra il bivio delle autostrade A7/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio dell'autostrade A7/A12 Genova-Livorno a causa di un tamponamento che ha coinvolto un autocarro e tre auto. Lo comunicano la società concessionaria Autostrade per l'Italia e la polizia stradale segnalando la presenza di quattro feriti. I veicoli si sono scontrati sull'A7 all'altezza del casello di Bolzaneto in direzione Milano. Segnalata una coda di 3 chilometri tra Genova Sampierdarena e il bivio A7/A12 e coda tra Genova Pra' e il bivio A10/A7 Milano-Genova. I mezzi di soccorso sono al lavoro per riaprire a breve l'autostrada a una corsia. A causa dell'incidente in A7 è stata momentaneamente chiusa la rampa della strada Sopraelevata verso il casello di Genova Ovest. Disagi al traffico anche in A12 Genova-Livorno tra Rapallo e Chiavari in direzione La Spezia a causa di un'auto in fiamme. (ANSA).