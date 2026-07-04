(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Tamponamento a catena stamani sulla A10 Genova-Savona, tra Celle Ligure ed Albisola verso Ventimiglia nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e alcune auto all'interno di una galleria. Il traffico non è più bloccato ma restano 8 km di coda, a partire da Varazze. Il traffico defluisce su una corsia. Autostrade consiglia a chi viaggia verso Ventimiglia, di uscire a Varazze, percorrere la statale Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Albisola. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Coda anche in A26 tra Masone e il bivio A26/A10 per traffico intenso e in A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. (ANSA).