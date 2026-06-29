(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Vannacci? Ha deciso lui di stare fuori dal centrodestra, vota contro il governo, è una scelta sua. Ha lasciato lui". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani intervistato da Radio24 alla domanda se Vannacci andrebbe 'imbarcato' nel centrodestra. Alla domanda sui 'valori' di Vannacci, Tajani ha risposto: "Sta dicendo cose diverse da quelle che diciamo, rischia di fare sempre più la quinta gamba della sinistra. Perdere le elezioni pur di non scendere a compromessi? Noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere, con coerenza. Non è una questione di Vannacci o non Vannacci". (ANSA).