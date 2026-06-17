(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Io sono sempre stato eletto con le preferenze quindi non mi spaventano, ma mi pare ci sia un accordo complessivo per non inserirle, quindi si va in quella direzione". Così il leader di FI Antonio Tajani, a margine del qt alla Camera, sulla legge elettorale. Interpellato sul no della ministra delle Riforma Elisabetta Casellati ribatte: "C'è una pdl sostenuta dal mio partito" in cui "non ci sono le preferenze". A chi gli ricorda come FdI abbia annunciato un emendamento in Aula per introdurre le preferenze, Tajani risponde: "L'Aula è sovrana, vedremo quello che succede. Il testo della legge non le prevede e noi siamo d'accordo". (ANSA).