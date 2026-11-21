(ANSA) - TORINO, 21 NOV - "Sono rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa di De Gennaro. Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto che ha servito le istituzioni per tutta la vita. Indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano: è agli inquirenti che tocca a fare il loro lavoro". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani oggi a Torino a margine di una iniziativa di Forza Italia. "Credo - ha poi sottolineato - che in un paese libero, democratico e civile, i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule. E se una condanna ci deve essere, questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciarsi. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Purtroppo De Gennaro non è l'unica vittima di processi che sono fatti fuori dei tribunali". "Ho espresso - ha ancora detto - le mie condoglianze alla famiglia, ho telefonato al fratello, generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e perché la giustizia vera possa fare il suo corso". (ANSA).