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(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, riceverà oggi alla Farnesina l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma d'intesa con il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per consultazioni sul caso di Crans Montana. Lo rende noto la stessa Farnesina in una nota. "Il ministro - si spiega - riceverà l'ambasciatore nel pomeriggio per concordare le azioni da intraprendere a seguito della decisione della magistratura cantonale di disporre la scarcerazione del proprietario del locale di Crans Montana in cui si è sviluppato l'incendio del primo gennaio". (ANSA).