(ANSA) - ISTANBUL, 23 OTT - "Non siamo d'accordo. Noi siamo perché il popolo palestinese possa finalmente realizzare il proprio sogno" di uno Stato, "vivendo in pace con Israele che deve avere garantita la propria sicurezza. Ma non è colpendo la popolazione palestinese, soprattutto i pacifici villaggi cristiani, che si risolve il problema della sicurezza di Israele". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Istanbul commentando l'annuncio di Netanyahu di una "chiusura totale" della Cisgiordania. "Bisogna disarmare Hamas, bisogna che ci sia stabilità a Gaza, bisogna che i terroristi vengano messi fuori gioco disarmandoli totalmente e questo è un aspetto importante, ma noi non possiamo non riconoscere l'importanza di dar vita ad uno Stato palestinese". (ANSA).