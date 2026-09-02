(ANSA) - WICKLOW, 02 SET - "Noi non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le posizioni giuridiche per farlo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Gymnich a proposito della richiesta di alcuni Paesi di confiscare gli asset russi congelati e usarli per l'Ucraina. "Il tema è sempre stato quello, che ci possono essere dei problemi di tipo giuridico per poter intervenire: ne abbiamo parlato più volte e la decisione non è stata presa proprio per questo motivo, non da un punto di vista politico, ma proprio da un punto di vista legale", ha aggiunto. (ANSA).