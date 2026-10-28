(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sulle elezioni politiche in Israele "vediamo i risultati finali. Io mi auguro che chiunque vada al governo lavori per la pace, per concludere questa stagione, che si trovi un accordo su Hormuz, che si trovi un accordo anche per garantire definitivamente la sicurezza di Israele, per dar vita a uno Stato palestinese che viva in pace con Israele, che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all'assemblea di Confindustria Energia a Roma. (ANSA).