(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Penso anche alla città di Milano dove continuiamo a batterci perché non ci sia il blocco dell'attività edilizia. Non bisogna farsi spaventare da un'inchiesta, che poi si è dimostrata molto fragile, per bloccare tutto". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all'evento 'Città nel futuro 2030-2050', promosso dall'Ance. "Dobbiamo anche tenere conto che l'attività giudiziaria, che deve fare il suo corso, non può però penalizzare l'attività economica", ha aggiunto. (ANSA).