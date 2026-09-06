(ANSA) - ROMA, 06 SET - "L'esito del voto in Sassonia-Anhalt è l'affermazione di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali nei quali si riconosce Forza Italia ed è una pessima notizia che speriamo sia un'eccezione locale". Lo dichiara il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "La scelta degli elettori va sempre rispettata, ma questo non ci impedisce di lavorare per mettere in campo tutte le contromisure e iniziative politiche necessarie per evitare che qualsiasi deriva populista e fanatica dilaghi in Europa", aggiunge. (ANSA).