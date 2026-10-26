(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "I militari resteranno a Milano finché sarà necessario per garantire la sicurezza, il commercio e la libera circolazione". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in piazza Duomo a Milano, rispondendo a una domanda su quanto durerà il rafforzamento del presidio dell'operazione "Strade Sicure", con l'impiego di 500 militari aggiuntivi. "Voglio ringraziare il sottosegretario Perego, che è stato il promotore di questa iniziativa e, da milanese, ha voluto fortemente questa presenza", ha aggiunto Tajani, sottolineando che "il governo ha deciso con convinzione di inviare militari a presidiare il territorio per aiutare le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza e la polizia locale. Oggi sono andato a ringraziarli tutti perché meritano il nostro grazie". Interpellato poi sulla richiesta dei sindaci di centrosinistra di un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per discutere delle recenti tensioni nelle città, Tajani ha risposto: "Sarà il presidente del Consiglio a decidere cosa fare. L'importante è che si garantisca la sicurezza delle città. Il governo fa tutto quello che deve fare, dando anche risposte ai giovani. Nel prossimo Consiglio dei ministri, con la manovra, ci saranno queste risposte", ha concluso il vicepremier. (ANSA).