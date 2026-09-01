(ANSA) - WICKLOW, 01 SET - "La Germania può contare sulla vicinanza dell'Italia. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi ma non bisogna neanche pensare che possa esserci un attacco militare. Non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Gymnich. "Dobbiamo vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell'Occidente, non credo che convenga a Mosca attaccare l'Occidente perché ne uscirebbe sconfitta". (ANSA).