(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani all'evento 'Città del futuro 2030-2050', parlando della manovra. "Dovremmo presentare a Bruxelles una serie di proposte e, una volta approvate, potremo essere operativi", ha aggiunto. (ANSA).