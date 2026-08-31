(ANSA) - RIETI, 31 AGO - "Stiamo crescendo e siamo sempre più radicati sul territorio. Un partito dove si partecipa e dove si vota. Questa sede è stata dedicata a un amico. Angelo Cicolani non era soltanto un amico, per chi lo ha frequentato di più, lo ricordiamo perché era come uno di famiglia. E un partito deve essere una grande famiglia, dove si condividono gioie e dolori". Così il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Osteria Nuova (Rieti) all'intitolazione del circolo locale di Forza Italia in ricordo del senatore azzurro Angelo Maria Cicolani. "Era il prototipo del buon militante - ha detto ancora Tajani -, sempre disponibile, dava il massimo di sé. Era una delle persone a cui ero più legato proprio per questo suo modo di agire. Amava il suo territorio. Era concreto. Tutti riconoscevano la sua autorevolezza". "Il compito di Forza Italia in questo momento è tenere conto di un grande cambiamento. Il centro sinistra è morto, è rimasta solo la sinistra. Ci sono tanti elettori del Pd, abbandonati a loro stessi, per loro c'è un luogo dove possono tornare a essere protagonisti, una grande casa, solida, il centro del paese, il muro portante del nostro paese", ha sottolineato inoltre Tajani. (ANSA).