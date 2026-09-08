(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 SET - Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha firmato due dichiarazioni congiunte con esponenti del governo argentino: la prima sulle materie prime, la seconda sulla cooperazione per l'internazionalizzazione delle imprese, nel corso della Sessione Plenaria istituzionale del decimo Forum bilaterale Italia-Argentina delle piccole e medie imprese. "Ci piace quello che sta facendo il governo Milei: lo Stato non fa l'imprenditore ma aiuta le imprese. Ci piace quello che sta facendo Milei perchè lo stiamo facendo anche noi, a partire dal taglio della burocrazia" ha dichiarato il ministro. "Noi, il nostro governo, può garantire stabilità politica. E la stabilità è la cosa più importante per un imprenditore che in questo modo ha certezze su come investire. Noi esporteremo in Argentina ma le nostre porte sono aperte a tutti gli amici argentini in Italia: difenderemo sempre gli interessi dell'Argentina in Europa. Non c'è solo il Medio Oriente, c'è anche l'America Latina. Intendiamo essere un ponte forte tra l'America Latina e l'Europa" ha detto Tajani. (ANSA).