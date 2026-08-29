(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Da questa notte sono in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L'Avana dove si trovava in viaggio". Lo afferma sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Prego per la sua salute - aggiunge -. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta". (ANSA).