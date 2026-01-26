(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Stiamo rinforzando lo schieramento al centro del centrodestra perché Forza Italia ha l'ambizione di diventare il centro della politica italiana". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, ospite di Ping Pong su Rai Radio1, rispondendo a una domanda di Annalisa Chirico sui rapporti con Carlo Calenda e sulle ipotesi in vista delle politiche 2027. "Abbiamo già collaborato alle amministrative, come in Basilicata per sostenere il presidente Bardi, e stiamo dialogando per vedere se si può fare lo stesso a Milano, Roma e Torino - ha aggiunto Tajani, come riporta una nota della trasmissione -. Poi si vedrà: se sono rose, fioriranno. Certamente possiamo collaborare su i temi della giustizia, anche loro sono impegnati per il sì come noi, e poi sul terreno della politica estera, abbiamo una visione comune dell'Europa. È presto per parlare di accordi per le politiche del 2027, ma mai dire mai". (ANSA).