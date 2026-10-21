(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Comprendo le ragioni del malcontento, comprendo le ragioni della protesta, ma secondo me è sbagliato bloccare le autostrade". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, al forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Coldiretti, soffermandosi sulle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. "Le giuste rivendicazioni, le giuste manifestazioni per sollecitare interventi da parte del settore dell'autotrasporto non debbono però trasformarsi in un danno per i produttori e per i consumatori", ha sottolineato . "Non è che si abbassa il costo del gasolio se si blocca l'autostrada", ha aggiunto, lanciando un "appello al dialogo" e "al confronto". "Il governo ha già organizzato un incontro ieri, ce ne saranno altri", ha aggiunto. (ANSA).