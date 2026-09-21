(ANSA) - WASHINGTON, 21 SET - L'assenza di Giorgia Meloni all'81esima Assemblea Generale dell'Onu non è il segno che l'Italia dia meno importanza all'organismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a New York. "Riteniamo le Nazioni Unite lo strumento fondamentale per raggiungere la pace ovunque. Anzi vogliamo un ruolo più forte Nazioni Unite, siamo presenti a tantissime iniziative e abbiamo un candidato italiano alla guida della Fao", ha aggiunto il ministro, ricordando che mercoledì interverrà all'Onu a rappresentanza dell'Italia. "C'è grande attenzione da parte italiana". (ANSA).