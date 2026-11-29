(ANSA) - STOCCOLMA, 29 NOV - Il premier svedese uscente, il conservatore Ulf Kristersson, ha incassato i sostegni necessari per guidare una nuova coalizione di minoranza, a quasi tre mesi dalle elezioni politiche. L'appoggio decisivo è stato assicurato oggi dal Partito di Centro. Il Parlamento voterà la fiducia domani, il che permetterà un governo di centrodestra formato da Moderati (il partito di Kristersson), Partito di Centro, Democratici Cristiani e Liberali. Il nuovo esecutivo non includerebbe i Democratici Svedesi, formazione di estrema destra che aveva sostenuto il premier nel periodo 2022-2026, esercitando notevole influenza sulle politiche governative. (ANSA).