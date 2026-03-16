(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nel pieno delle polemiche sulla presenza della Russia alla Biennale arte di Venezia, arriva la notizia dell'esclusione di Svetlana Zakharova, étoile del Teatro Bolshoi di Mosca, dal gala internazionale di danza Les Étoiles, a cura di Daniele Cipriani, in programma il 20 e 21 marzo sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un'edizione denominata 'Il Gala dell'amore' "Era stata invitata a partecipare con l'idea, profondamente radicata, che l'arte sia un mezzo per unire senza ridurre gli artisti alla loro nazionalità e che la danza sia uno dei ponti che permettono incontri nel segno della pace - spiega una nota dell'organizzazione -. La Signora Zakharova non risulta sottoposta a sanzioni nei Paesi dell'Unione europea e l'invito era stato formulato nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Negli ultimi giorni, tuttavia, l'organizzazione di Les Étoiles ha ricevuto comunicazioni istituzionali e messaggi sentiti e dolorosi, che hanno richiamato la responsabilità simbolica delle istituzioni culturali nel contesto attuale. Quando un evento artistico rischia di venire frainteso o strumentalizzato, di apparire come una normalizzazione di ciò che sta accadendo e di acuire le ferite, il ponte che l'arte prova faticosamente a costruire rischia di franare prima ancora di essere realizzato. Per queste ragioni, pur ribadendo con forza il rispetto per la libertà di espressione degli artisti e la contrarietà a ogni forma di discriminazione per nazionalità, l'organizzazione comunica di aver ritirato l'invito rivolto all'étoile e che, contrariamente a quanto era stato precedentemente annunciato, Svetlana Zakharova non prenderà parte al gala. Les Étoiles continuerà a invitare il pubblico ad attraversare i suoi ponti, a passo di danza con le stelle più luminose … 'in volo e sulle punte'". (ANSA).