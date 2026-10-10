(ANSA) - POGGIOMARINO, 10 OTT - Tre uomini intenti a sversare rifiuti nella zona di Longola, a Poggiomarino, vengono scoperti da una donna e dal figlio dodicenne di quest'ultima. Mentre la signora prova a convincerli a desistere dai loro propositi, il ragazzo riprende la scena con il suo cellulare. La reazione è immediata: partono insulti e minacce, con l'aggressione a colpi di bastone, mentre uno dei tre sottrae lo smartphone al ragazzo per provare a nascondere le prove del reato. I tre non avevano però fatto i conti con i carabinieri della stazione di Poggiomarino, ai quali la donna si è rivolta per denunciare l'accaduto. I militari, grazie alle informazioni raccolte e alle immagini di videosorveglianza recuperate lungo il tragitto del camion, sono riusciti a identificare e a denunciare gli autori dei reati: si tratta di un 36enne e di un padre e suo figlio di San Giuseppe Vesuviano. Dovranno rispondere di abbandono di rifiuti e aggressione. Stando a quanto appurato dai carabinieri, che hanno consultato l'archivio di un noto motore di ricerca, la zona interessata dallo sversamento illegale, via Ceraso, era interessata dalla presenza di rifiuti abbandonati indiscriminatamente già nel 2022. (ANSA).