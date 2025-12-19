(ANSA) - RIAD, 20 DIC - E' il Bologna la seconda finalista della Supercoppa italiana. I rossoblù battono l'Inter 4-3 ai rigori (1-1 al 90') e lunedì sempre a Riad contenderanno il trofeo al Napoli. I nerazzurri partono bene, andando in vantaggio dopo soli due minuti con Thuram, che calcia al volo in rete un bel cross di Bastoni. Al 35' il Bologna pareggia su rigore, concesso da Chiffi dopo il controllo Ofr per un mani di Bisseck. L'arbitro nella ripresa fischia un penalty anche a favore dell'Inter, per fallo su Bonny, ma richiamato al video cambia idea e lo revoca. La squadra di Chivu guida il gioco e tira spesso, ma Ravaglia replica sempre quando serve e il risultato non si sblocca, rendendo necessari i rigori. Tra errori e parate, alla fine è Immobile a realizzare il penalty decisivo. (ANSA).