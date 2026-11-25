(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - Ulteriori flessibilità per le case automobilistiche nel raggiungimento degli obiettivi al 2030 e incentivi rafforzati per i veicoli elettrici prodotti nell'Ue. Sono alcune delle novità del compromesso sulla revisione degli standard CO2 delle nuove auto messo a punto dalla presidenza irlandese dell'Ue, che sarà oggi sul tavolo del gruppo di lavoro dedicato all'Ambiente del Consiglio Ue. Resta invariato, per ora, il nodo centrale della proposta, ovvero l'obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni entro il 2035, con flessibilità per l'utilizzo di biocarburanti e acciaio a basse emissioni di carbonio. Il punto, a quanto si apprende, dovrebbe essere ritoccato in un secondo momento. Quanto agli obiettivi al 2030, ovvero una riduzione del 55% delle emissioni, il compromesso preso in visione dall'ANSA, introduce un sistema di accumulo di crediti per i costruttori di automobili che nel 2029 registreranno emissioni inferiori al proprio obiettivo, da utilizzare per compensare eventuali scostamenti nel 2030 e nel 2031, con un tetto massimo di 7 grammi di CO2 per chilometro. La presidenza affianca, inoltre, al super credito già previsto per i piccoli veicoli elettrici made in Europe anche un secondo bonus per tutti gli altri veicoli elettrici realizzati nell'Unione. La flessibilità verrebbe estesa anche ai costruttori che partecipano a raggruppamenti aperti (open pooling). Sul fronte delle ibride plug-in con autonomia elettrica di 100km, il compromesso prevede di mantenere fino al primo gennaio 2030 l'attuale fattore di utilità che determina il peso dei chilometri percorsi in modalità elettrica nel calcolo delle emissioni medie dei costruttori. Il documento lascia invece aperte le questioni più politiche: l'impiego di acciaio e alluminio a basse emissioni prodotti nell'Ue e l'eventuale introduzione di una categoria di veicoli alimentati esclusivamente con combustibili 'ammissibili', aprendo la strada anche ai biocarburanti. Su quest'ultimo punto, la presidenza chiede ai Paesi membri di esprimersi sulle tempistiche di introduzione, sulle tipologie di carburanti utilizzabili, sui requisiti di produzione europea e sulle modalità di controllo e monitoraggio. (ANSA).