(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Sul darkweb, da almeno due settimane, gli hacker filorussi di "Noname057(16)" hanno pubblicato dati e richiesto notizie, a pagamento, sul ministro degli esteri Antonio Tajani, sul Procuratore di Roma Francesco Lo Voi e sul capo della Polizia postale Ivano Gabrielli. Ne scrive il Fatto Quotidiano, secondo cui ancora oggi, questa minaccia ibrida è online perchè nessuno l'ha neutralizzata. Sul caso, sempre secondo il quotidiano, indaga la procura di Roma.E' dal 26 ottobre scorso che i NoName - che sono considerati legati al Gru (il servizio segreto militare di Mosca)- hanno inserito la 'taglia' sui dati sensibili di 18 persone, ritenute nemiche della Federazione Russa. Nel gruppo italiano, oltre a Tajani, Lo Voi e Gabrielli c'è Paolo Tassan-Zanin, sindaco di Aviano (Pordenone), sede di una base militare aerea americana. Tra le personalità di spicco all'estero sono presenti Michael Schmid, presidente di Eurojust, Benjamin Krause, magistrato della Procura di Francoforte, Holger Münch, a capo della polizia criminale tedesca e Michael Alexander Martens, giornalista d'inchiesta ricercato da Mosca. Gli hacker offrono soldi in cambio di dati personali dei 'ricercati' e i profili di questi sono corredati da schede dettagliate con curriculum, dati pubblici, numeri di telefono privati, email e indirizzi civici delle abitazioni. (ANSA).