(ANSA) - TRIESTE, 18 APR - L'una serve per andarsene in fretta da un ambiente. L'altra per andare dove serve. Nei microorganismi, così come nelle strutture artificiali, sono questi i movimenti che si attivano come reazione ai messaggi in entrata e uscita nell'ambito dell'integrazione con l'ambiente. Lo sostiene uno studio degli scienziati della SISSA Jacopo Romano e Andrea Gambassi, appena pubblicato su Physical Review Letters. Vale a dire, dunque: autopropulsione per lasciare un luogo sfavorevole e diffusione lenta, per andare dove conviene. Nella loro indagine i due ricercatori hanno utilizzato simulazioni al computer integrate con calcoli matematici, con un occhio alla Natura. È noto che il movimento guidato da feedback è alla base del comportamento di diversi microrganismi che analizzano gli stimoli in entrata e in uscita, adattando di conseguenza la direzione del proprio movimento. Nello studio sono stati riprodotti i comportamenti fisici di agenti naturali e sintetici in due scenari distinti: quando, sulla base dei segnali, una specifica destinazione deve essere evitata e quando deve essere raggiunta. Per gli scienziati nel primo caso si attiva una "superdiffusione" con accelerazione del movimento, nel secondo si attiva un processo di subdiffusione, con spostamenti molto più rallentati. I risultati ottenuti forniscono indicazioni importanti per la progettazione di particelle "intelligenti" capaci di muoversi su scala microscopica con possibili utilizzi in campo terapeutico, per una più efficiente somministrazione dei farmaci. (ANSA).