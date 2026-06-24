(ANSA) - L'AQUILA, 24 GIU - Nell'ultimo decennio il tasso di aumento delle temperature medie globali è raddoppiato passando da 0,16-0,18 gradi centigradi per decennio a 0,34-0,42. A rivelarlo è una ricerca congiunta dell'Università dell'Aquila e del Cnr-Iia (l'Istituto sull'inquinamento atmosferico) sui dati statistici dei maggiori centri internazionali di ricerca climatica. Secondo lo studio, pubblicato su Climate, il riscaldamento globale continua ad accelerare con un cambio di passo che sarebbe iniziato tra il 2013 e il 2014. "Si evidenzia un chiaro punto di svolta, sono anni da cui il tasso di aumento della temperatura globale è addirittura raddoppiato", spiega Umberto Triacca, del Dipartimento di ingegneria e scienze dell'informazione e matematica dell'Università dell'Aquila, primo autore dell'articolo. "I nostri risultati sono estremamente affidabili e valgono per tutte le serie considerate", aggiunge Antonello Pasini, del Cnr-Iia, autore corrispondente dello studio. Il prossimo passaggio sarà collegare il cambio di passo alle possibili cause, naturali o dovute all'azione umana. "Diventa ancora più importante agire negli ambiti che possiamo controllare e ridurre al minimo, per quanto possibile, l'impatto umano sull'aumento delle temperature", conclude Pasini. (ANSA).