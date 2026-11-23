(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'accesso al credito per le imprese europee resta fortemente disomogeneo e penalizza la trasmissione della politica monetaria in Italia rispetto ai partner del Nord Europa. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato nella collana dei Working Paper della Banca centrale europea (Bce), firmato dagli economisti Alexander Haas e Rustam Jamilov. Analizzando i dati dell'indagine Bce sull'accesso ai finanziamenti (Safe) tra il 2014 e il 2023, i ricercatori evidenziano una netta frattura tra il "centro" e la "periferia" dell'Eurozona. In Italia e Spagna circa il 10% delle aziende incontra ostacoli nell'ottenere prestiti bancari, quasi il doppio rispetto al 5-6% registrato in Germania, Austria, Finlandia e Svezia, e ben lontano dal minimo del Lussemburgo (sotto il 4%). La situazione italiana risulta comunque migliore rispetto a quella della Grecia, fanalino di coda con il 27%. Secondo lo studio, il divario è strutturale e dipende dai tassi di recupero dei crediti deteriorati da parte delle banche e dalla qualità istituzionale. In Italia il tasso netto di recupero stimato sui prestiti in default si ferma al 33%, contro il 42% della Francia, il 44% della Germania e il 52% del Lussemburgo (mentre la Grecia scende al 12%). Di conseguenza, quando la Bce taglia i tassi per stimolare l'economia, le imprese italiane reagiscono meno in termini di investimenti e produzione rispetto ai concorrenti tedeschi o finlandesi, pur subendo un impatto simile sull'inflazione. Secondo lo studio, una maggiore integrazione finanziaria europea, nel quadro dell'Unione del risparmio e degli investimenti, potrebbe colmare questo gap e rafforzare l'efficacia delle decisioni di Francoforte. (ANSA).