(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Un lenzuolo bianco 10x5 e una tenda da campeggio, esposti sulla balaustra sud sulla sommità del ponte di Rialto sul Canal grande, a Venezia. Sul lenzuolo, tracciato a vernice rossa e nera, lo slogan "caro Veneto quanto ci costi, presidente ascoltaci". È questa l'iniziativa di protesta contro il caro alloggi per gli studenti che i giovani delle tende, così si definiscono, hanno inscenato stamane sul ponte di Rialto tra le 10:20 e le 10:45. Tutto si è svolto tranquillamente, mentre tutto intorno centinaia di turisti scattavano foto e selfie sul Canal grande. La mobilitazione nel capoluogo lagunare, promossa dall'Udu, è partita venerdì sera, quando sono state montate alcune tende in campo San Geremia di fronte a palazzo Labia, sede della Rai. "Venezia è una città ad alto flusso turistico, per questo il caro vita e il diritto allo studio e ad abitare è più sentito - afferma una rappresentante dei manifestanti -. Inoltre le borse di studio regionali arrivano, quando arrivano, con molto ritardo, rendendo difficile per uno studente continuare gli studi. Per questo, con la manifestazione di oggi, vogliamo chiedere un colloquio cl presidente della Regione Alberto Stefani. Speriamo accetti, altrimenti continueremo a farci sentire". (ANSA).