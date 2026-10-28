(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Sui canali social, gli studenti hanno annunciato di aver occupato, nel pomeriggio, l'aula magna dell'Università Statale di Milano. "Questo pomeriggio abbiamo occupato la Statale perché questa università non ci garantisce più un futuro - scrivono -. 1559 studenti idonei non beneficiari a un posto letto in residenze pubbliche abbandonati alla speculazione del mercato degli affitti o agli studentati di lusso; corsi di studio con un numero di docenti irrisorio che fanno partire le lezioni in ritardo di un mese; edifici chiusi da anni che non si sa quando riapriranno; aule sovraffollate o che ci crollano in testa. Ecco la condizione in cui migliaia di studenti sono costretti a studiare, che ci restituisce un'università che non rappresenta uno strumento di emancipazione e di garanzia di un futuro migliore, ma anzi è un percorso a ostacoli dove studiare diventa sempre più difficile e, soprattutto, costoso". "La risposta della Governance davanti a questa situazione è irricevibile - si legge ancora -. La Rettrice resta in silenzio davanti agli studenti e non accetta un incontro pubblico, l'Osservatorio per il Diritto allo Studio non fa altro che minimizzare o ignorare i problemi, senza offrire nessuna soluzione reale, come se fosse tollerabile studiare in questa condizione. Scelgono così di rendersi complici di anni di tagli all'università, di austerità, di aumento della spesa militare a scapito di ogni spesa sociale, operati dal Governo Meloni e da tutta una classe politica che ha sempre scelto di sacrificare il nostro diritto allo studio e il nostro futuro. Non ci stiamo più: non accettiamo di pagare sulla nostra pelle i costi di economia di guerra e carovita". (ANSA).