(Rpt con titolo corretto dalla fonte della notizia delle 11,08) (ANSA) - ROMA, 01 MAR - "In merito alla presenza di studenti italiani a Dubai nell'ambito del Programma "Dubai UN & Abu Dhabi Emirates 2026 - L'Ambasciatore del futuro", si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito è in costante contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato Generale d'Italia a Dubai, che stanno monitorando costantemente il caso. Le autorità consolari stanno operando con la massima attenzione per garantire assistenza e supporto". Lo sottolinea una nota del Mim. "Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è in stretto contatto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per gli sviluppi. Il Ministero continuerà a fornire aggiornamenti nelle prossime ore", conclude la nota. (ANSA).