(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - Protesta degli studenti a Napoli che, contro il caro affitti, hanno di nuovo installato delle tende nel cortile di Porta di Massa, una delle sedi dell'Università Federico II. La contestazione, in contemporanea con altri atenei in Italia, è stata organizzata dagli studenti dei Collettivi Autorganizzati Universitari (Cau) per denunciare " La speculazione dei privati che mette a rischio il diritto allo studio e all'abitare". "Quanto finora messo in campo dal Governo - si legge in un comunicato - non risolve il problema. Noi studenti abbiamo bisogno di posti letto a prezzo calmierato e soprattutto a gestione pubblica per garantire soluzioni abitative stabili". "In pratica - continua la nota - si continuano a regalare soldi a gia' facoltosi privati ai quali amministrazioni cittadine danno la loro benedizione alimentando il meccanismo speculativo sulla pelle di noi studenti". "Con questa iniziativa lanciamo la campagna nazionale 'Sfrattiamo i super ricchi' che per i loro profitti stanno cercando di cacciarci dalle nostre città negando a chi non ha la disponibilità economica il diritto a casa e studio", si afferma. Presentata anche una versione del Monopoli, intitolata MoNapoly, sul tema del caro affitti agli studenti partenopei. (ANSA).