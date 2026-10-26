(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Una studentessa di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale, questo pomeriggio, a Milano. Sul posto, in via Filargo, di fronte all'Università Iulm, tra il retro del complesso e la massicciata ferroviaria, è giunto il 118, che l'ha trasportata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli specializzata in questo genere di esami. E' accaduto poco dopo le 17, mentre la giovane si trovava in compagnia di un amico. La sua versione è attualmente al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di trovare dei riscontri al suo racconto e attendono gli esiti clinici. (ANSA).