(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Morirò. Ne sono certo. Morirò per l'indifferenza e perché probabilmente è così che doveva andare". Alessandro Ingusci, lo studente di Fisica di 58 anni trovato morto ieri in una tenda all'Università Sapienza di Roma, lo scriveva su LinkedIn appena una settimana fa. Lo scriveva in un post, uno dei tanti, che raccontavano il suo sciopero della fame e le giornate trascorse in tenda, vicino alla statua della Minerva, nella città universitaria, per chiedere un posto letto in uno studentato. La "battaglia" di Alessandro, che in tanti oggi ricordano sui social, dalle pagine delle facoltà a quelle dei collettivi, era cominciata "per la salvaguardia dei diritti fondamentali come il diritto allo studio e il diritto di avere pari diritti - scriveva - come studente con invalidità civile", in quanto nel 2014, come da lui spiegato, aveva avuto un infarto, il primo. Chiedeva "un posto dove vivere, studiare, lavare e mangiare". E così su LinkedIn aveva cominciato a raccontare, giorno per giorno, prima l'arrivo da piazza San Silvestro - dove dormiva in un giaciglio fatto di cartoni - al presidio degli studenti, sempre alla Sapienza. Qui "ragazzi del comitato per la casa", gli attivisti del Movimento Piano Casa, gli avevano messo a disposizione una tenda. Poi l'amarezza quando i giovani avevano deciso di togliere il presidio nell'ateneo. "A me resta ora il proseguire la mia lotta personale", spiegava. E così una settimana fa iniziava il suo sciopero della fame: "Mi vengono negati i miei diritti fondamentali, diritto allo studio, diritto di avere un posto letto nelle strutture universitarie. Non mi sono stati dati tempi più lunghi in fase di esonero". Parole scritte su un cartone il primo giorno, fotografate e pubblicate insieme ad altre immagini che lo ritraevano in tenda oppure all'interno della facoltà. (ANSA).