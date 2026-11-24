(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sono al vaglio della Digos della Questura di Roma le immagini documentate dalla polizia scientifica riconducibili all'irruzione, dopo un'assemblea alla Sapienza, dei collettivi studenteschi nella sede di Disco Lazio, l'ente regionale per il diritto allo studio che si occupa anche delle residenze universitarie e degli alloggi per gli studenti. A quanto reso noto dalla Questura, dopo aver forzato l'accesso decine di manifestanti sono entrati all'interno dei locali e procurato danni agli arredi e alla struttura. La dinamica dei fatti è stata documentata dalla polizia scientifica che fornirà il supporto alla Digos per risalire all'identità degli autori dalla successiva segnalazione all'autorità giudiziaria. A spiegare i motivi della protesta, legata alla morte dello studente 58enne, accampato in tenda alla Sapienza, è stato il collettivo Cambiare Rotta. "Un corteo partecipato e determinato occupa DiSCo Lazio dopo la scomparsa di Alessandro ucciso dalla mancanza di soluzione abitativa per colpa della Sapienza e delle istituzioni preposte. La misura è colma: diritto alla casa è diritto allo studio e all'emancipazione. Il nuovo rettore Sapienza dovrà rispondere della gravità della crisi abitativa. Rilanciamo la mobilitazione: mai più morti per la speculazione e la mancanza di studentati", afferma il collettivo. "Se le violenze verranno confermate, denunceremo. Adesso basta, non faremo sconti a nessuno. La protesta è una forma democratica, la violenza no. Nemmeno davanti a difficoltà sociali per le quali questa giunta ha fatto tanto. C'è lavoro da fare ma abbiamo dato dimostrazione di buona volontà", ha osservato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. (ANSA).